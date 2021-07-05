Военные врачи ЦВО направлены в республики Коми и Хакасия для оказания помощи в лечении больных COVID-19

Врачи-пульмонологи, инфекционисты и анестезиологи Центрального военного округа (ЦВО) направлены в республики Коми и Хакасия для оказания помощи в лечении больных коронавирусом COVID-19.
В пресс-службе ЦВО сообщили, что в Абакан для оказания практической помощи в лечении ковидных пациентов направлен сводный отряд военных медиков. В составе отряда специалисты медицинских подразделений воинских частей ЦВО, дислоцированных в Туве, Хакасии, Алтайском крае и Кузбассе.
Также сводный отряд из восьми опытных военных медиков из Екатеринбурга и Новосибирска направили в Республику Коми. Врачи, направленные в Коми и Хакасию, занимались лечением пацентов с ковидом во время служебных командировок в Красноярский край и Курганскую область.
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией в понедельник сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России достигло 5 635 294. Темп прироста по стране составляет 0,43%.
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