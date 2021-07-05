В России вновь выявили менее 25 тысяч новых случаев коронавируса
5 июля 2021, 11:53
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заражённых коронавирусом нового типа в России достигло 5 635 294. Темп прироста по стране составляет 0,43%.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 353 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 263 (13,4%) без клинических проявлений … 654 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 540 человек», - пояснили в ведомстве в понедельник, 5 июля.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6557, Московской области – 2651, Санкт-Петербурге – 1828, Нижегородской области – 448 и Воронежской области – 362.
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