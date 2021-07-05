Инфекционист Тимаков сообщил, что у привитых пациентов менее выражены симптомы коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об отличиях забеливания новой коронавирусной инфекцией у вакцинированных и нет. По его словам, лечение проходит по тем же протоколам, но симптомы у привитых пациентов менее выражены.
Тимаков пояснил, что у вакцинированных пациентов в случае заражения коронавирусом симптомы в целом не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей. Он отметил, что прогноз при лечении у таких людей более благоприятный.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков сообщил об отличиях заболевания COVID-19 у пациентов с прививкой и без. Он уточнил, что вакцинированный пациент тоже будет выделять вирусы и будет опасен для окружающих, но, вероятно, этот период будет более коротким.
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