Инфекционист Тимаков сообщил, что у привитых пациентов менее выражены симптомы коронавируса

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5 июля 2021, 10:18 Источник: РИА Новости

медик, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об отличиях забеливания новой коронавирусной инфекцией у вакцинированных и нет. По его словам, лечение проходит по тем же протоколам, но симптомы у привитых пациентов менее выражены.

Тимаков пояснил, что у вакцинированных пациентов в случае заражения коронавирусом симптомы в целом не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей. Он отметил, что прогноз при лечении у таких людей более благоприятный.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков сообщил об отличиях заболевания COVID-19 у пациентов с прививкой и без. Он уточнил, что вакцинированный пациент тоже будет выделять вирусы и будет опасен для окружающих, но, вероятно, этот период будет более коротким.

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