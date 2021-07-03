Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал об отличиях заболевания COVID-19 у пациентов с прививкой и без

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3 июля 2021, 09:51

фото: pixabay.com

Если человек заражается коронавирусной инфекцией COVID-19 после вакцинации, то заболевание протекает легко в большинстве случаев. Всплеск заболеваемости ковидом летом затронул россиян, которые сделали прививки от инфекции.

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал в интервью радио Sputnik, что тяжелые случаи коронавирусной инфекции нового типа встречаются у привитых пациентов редко, и это является основным отличием течения заболевания до и после прививки.

Доктор Крючков также отметил, что заразившись коронавирусной инфекцией, привитый пациент тоже будет выделять вирусы и будет опасен для окружающих, но, вероятно, этот период будет более коротким.

По словам иммунолога, если обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов, то у вакцинированных - не более четырех дней.

Доктор Крючков сказал, что привитый пациент может не знать, что опасен для окружающих, поскольку симптомов заражения ковидом у него, скорее всего, не будет.

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