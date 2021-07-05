Министр туризма Кипра разъяснил правила въезда в страну после ситуации с изоляцией российских туристов

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5 июля 2021, 13:46 Источник: РИА Новости

море, фото: pixabay.com

Представитель Ростуризма сообщил, что после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов изоляция была снята со 103 человек, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию после прилета на Кубу.

«Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых. Ростуризм находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями, все вопросы оперативно решаются», - пояснили в ведомстве.

При этом министр туризма Кипра Саввас Пердиос уточнил, что прибывшим в страну отдыхающим нужно иметь при себе два теста на коронавирус, поскольку Россия до сих пор находится в «красной категории». По его словам, один ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до приезда на территорию острова, а второй – на месте пребывания. Также он добавил, что Кипр признает российские вакцины на коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор назвал возможную причину ситуации с массовой изоляцией туристов из РФ.

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