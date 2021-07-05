Роспотребнадзор допускает, что изоляция российских туристов на Кубе связана с неполадками в местных лабораториях

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5 июля 2021, 10:48 Источник: РИА Новости

Куба, фото: pixabay.com

Роспотребнадзор прокомментировал сообщение генерального консула России на Кубе о том, что более 150 туристов изолированы в своих номерах с диагнозом новая коронавирусная инфекция.

Представитель ведомства отметил, что ситуация с российскими туристами на Кубе находится под контролем. Роспотребнадзор находится в постоянном контакте с посольством, добавили в пресс-службе.

Однако в дипмиссии пока не могут объяснить причины случившегося, но не исключают, что на Кубе «что-то не в порядке в лабораториях».

Отмечается, что в начале июня на территории островного государства зафиксирована массовая изоляция российских туристов. В своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, у них после прилета выявили коронавирус. Путешественники утверждают, что они полностью здоровы, поскольку имеют при себе отрицательные результаты анализов, справки об антителах и сертификаты о вакцинации.

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