На Кубе изолировали более 150 российских туристов с диагнозом коронавирус

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5 июля 2021, 07:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На Кубе изолировали более 150 российских путешественников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Этой информацией поделилась Нана Мгеладзе, генконсул РФ на островном государстве.

По ее словам, имеются в виду россияне, прибывшие на Кубу в период с 30 июня по 2 июля. Все они прилетели на трех самолетах. На одном из рейсов COVID-19 обнаружили у 133 человек. Среди них и члены экипажа. На коронавирус туристов из России проверяли в аэропорту.

Мгеладзе сообщила, что людям провели повторный анализ, и коронавирусную инфекцию подтвердили у 33 человек. Она добавила, что в настоящее время новых ПЦР-тестов ожидают в своих номерах свыше 150 человек, у которых выявили данное заболевание по прибытии на Кубу.

Туристы же в соцсетях подчеркивают, что среди них нет ни одного больного. При этом у большинства из них, по их словам, есть при себе результаты ПЦР-тестов, справки о наличии антител, многие сделали прививки от COVID-19.

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