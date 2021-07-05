Глава Минздрава РФ: перенесших коронавирус будут персонально приглашать на медобследование

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5 июля 2021, 09:27 Источник: ТАСС

медик, фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией будут получать персональное приглашение на медицинский осмотр.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию», - поделился он на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета.

Мурашко отметил, что министерство начинает действовать «проактивно, подталкивать». По его словам, переболевшим будут направлять приглашения на осмотр, чтобы понять, нужна ли пациенту помощь или госпитализация.

Также он призвал власти Свердловской области доработать функцию записи на вакцинацию через Интернет, поскольку звонить - «малоэффективно, это затраты времени».

Ранее американский профессор Уильям Шаффнер назвал невакцинированных людей «фабриками по созданию новых штаммов».

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