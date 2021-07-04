Американский профессор назвал невакцинированных людей «фабриками по созданию новых штаммов»

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4 июля 2021, 18:02 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Люди, отказывающиеся вакцинироваться, не только рискуют своим здоровьем, но являются потенциальными «фабриками по созданию новых штаммов». Такое определение дал «антипрививочникам» профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер.

Американский доктор заявил, что сейчас человеческий организм стал единственным источником распространения новых вариантов коронавируса. Как объяснил профессор-инфекционист, "чем больше невакцинированных людей, тем больше возможностей для размножения вируса". По словам Уильяма Шаффнера, вирус мутирует, и новый штамм может оказаться еще более опасным.

В интервью CNN профессор Уильям Шаффнер раскрыл, что некоторые изменения не влияют на вирус или даже ослабляют его, но бывают случаи, когда случайная мутация может наделить способностью заражать больше людей. Он объяснил, что если мутировавшая версия окажется достаточно сильной, она становится новым вариантом вируса, но для этого его нужно воспроизвести, и эту возможность предоставляет невакцинированный человек.

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