Выполненные обещания Путина и борьба россиян с гигантским осьминогом. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 09:14 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Проблемы простых людей и мощь российских чиновников



Традиционные «Прямые линии» Путина, как известно, оказывают целебное воздействие на региональных и муниципальных чиновников и заставляют их шевелиться. Подобное «ручное» управление имеет краткосрочный и выборочный эффект, но все же иногда приводит к неплохим результатам. Так, на прошедшей неделе после проведения очередной «Прямой линии» с президентом РФ некоторым чиновникам пришлось проснуться и показать, на что они способны.



Итак, представляем вашему вниманию список уже выполненных поручений:



- в Краснотурьинске женщине прямо к дому привезли дрова;



- в поселке Лесосибирск Красноярского края начались работы по превращению реки в дорогу;



- в поселке Демьянка Тюменской области сделали перерасчет в платежках ЖКХ, и теперь вместо выставленных жителям 50-70 тыс. рублей, они заплатят привычные суммы;



- в Ярославской области соцработники пообещали мальчику дать денег на школьную форму.



Трудно даже представить, какая «дичь» творится во многих других регионах и населенных пунктах нашей необъятной страны, ведь далеко не все проблемы россиян дошли до президента.





Падение выручки ресторанов и драка за вакцину



Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что в столице в первый же день перехода кафе и ресторанов на «бесковидный» режим работы, их выручка упала как минимум на 80%. Позже мэрия Москвы привела свою статистику.



«Непонятно, где они взяли эти цифры. Но мы видим совершенно другую картину. Выручка сократилась, но на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года», - сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.



В конце недели вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что все пациенты с диагнозом ОРВИ в столице будут рассматриваться как больные коронавирусом, и им необходимо соблюдать режим изоляции. Она сообщила, что коронавирусом в Москве переболели более 10% жителей столицы.



Тем временем в подмосковном городе Пушкино в очереди за вакциной произошла драка, в результате которой пострадала женщина. Она получила травму лица. Сообщается, что некий мужчина хотел прорваться на прививку без очереди, а несколько женщин набросились на него с кулаками.





В 2021 году россиянам выдали свыше 10 миллионов микрозаймов



Финансовое положение жителей России оставляет желать лучшего. В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что с начала текущего года по май включительно россиянам было выдано 10 526 885 микрозаймов. Уточняется, что речь идет о займах до зарплаты до 30 000 рублей.



За весь 2020 год их было выдано 19 039 526. Самыми популярными у россиян являются займы до зарплаты на сумму 5-10 тыс. рублей.





Царица дорог и обочин



На прошлой неделе широкий резонанс получила история с закрытием завода «Кавминводы», выпускавшего в Ставропольском крае всем известную минеральную воду «Новотерская целебная».



Бывшая жена экс-председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева несколько лет назад официально стала собственницей единственной автодороги, соединяющей предприятие с внешним миром. Сначала она запретила проезд большегрузного транспорта, и воду с завода приходилось вывозить на легковых автомобилях. Теперь же по ее распоряжению на дороге установлены шлагбаумы и выставлены посты сотрудников ЧОПа. Проезд оказался полностью заблокирован. Перенести предприятие в другое место не представляется возможным, поскольку оно находится рядом с источником воды, поступающей на завод по минералопроводу с глубины 1,5 тысячи метров. В итоге без работы могут остаться порядка 250 человек, а россияне скорее всего больше не увидят на прилавках магазинов полюбившуюся за много лет минеральную воду.





В патриотическом фильме студии Михалкова российские подводники поборются с гигантским осьминогом



Стало известно, что студия Никиты Михалкова «ТриТэ» получит 200 миллионов бюджетных рублей на съемку патриотического фильма «Кракен», посвященного борьбе российских моряков с гигантским моллюском.



«Речь здесь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана - кракеном, - сообщил гендиректор студии Леонид Верещагин. - Все драматургические ходы, всё, что будет придумываться, для нас должно подчёркивать работу наших моряков, которые без страха и упрёка выполняют свой гражданский и воинский долг».



О сроках выхода кинокартины пока не сообщается.









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