НБКИ: За пять месяцев 2021 года россиянам выдали 10 526 885 микрозаймов

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30 июня 2021, 11:25

pixabay.com

В течение января-мая текущего года на российской территории выдали 10 526 885 микрозаймов. Речь идет о займах до зарплаты до 30000 руб. Этой информацией с RT поделились в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Подчеркивается, что число выданных в минувшем году микрозаймов составило 18 246 716. Годом позже наблюдался показатель в 19 039 526. В НБКИ отметили, что в течение последних трех месяцев в стране выдают таких займов на общую сумму 2,1-2,3 млн в месяц.

В пресс-службе также сообщили о снижении темпов выдачи микрозаймов за последние два месяца. По словам экспертов, такой сегмент к настоящему времени уже полностью восстановился. Специалисты добавили, что россияне предпочитают получать преимущественно займы в размере от 5000 до 10000 рублей.

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