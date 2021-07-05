Синоптики прогнозируют в Москве 5 июля до плюс 27 градусов и небольшую облачность

В российской столице сегодня, 5 июля, будет небольшая облачность. При этом в Москве осадки не прогнозируются. Этой информацией поделился Александр Синенков, ведущий сотрудник “Фобоса”.
По его словам, в первый рабочий день недели в городе будет до 27 градусов тепла. Если говорить о столичном регионе, то там воздух прогреется максимум до 23-28 градусов со знаком плюс.
Специалист подчеркнул, что скорость восточного ветра составит 3-8 м/с. Что касается атмосферного давления, то оно составит 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявленное штормовое предупреждение продолжит действовать 5 июля. Синоптики отмечали, что проливные дожди будут наблюдаться в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова.
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