В Федерации мигрантов раскрыли бизнесмену Виктору Линнику, что иностранцы в России зарабатывают больше, чем россияне

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4 июля 2021, 16:44 Источник: Говорит Москва

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в воскресенье рассказал, что иностранцы в РФ зарабатывают больше россиян, потому что приезжим надо содержать семьи в родной стране.

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник ранее выразил мнение, как можно увеличить зарплату россиян. По его словам, ограничение квоты на ввоз трудовых мигрантов позволит «повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук». Бизнесмен пояснил, что рабочие из других стран готовы получать деньги, на которые россияне «просто не выживут».

Вадим Коженов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предположил, что глава агропромышленного холдинга Виктор Линник не понимает принципа трудоустройства приезжих в России.

«99% трудовых мигрантов приезжают из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать — вообще непонятно. У нас есть квотирование только для визовиков, а их приезжает где-то 1% от всех мигрантов», - пояснил Коженов.

По поводу зарплат мигрантов он сказал, что мигрант должен и сам в России прожить, и домой семье деньги отправить. По словам Коженова, мигранты всегда зарабатывают больше, чем местные, сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, кто хорошо работают.

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