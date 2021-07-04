Глава «Мираторга» заявил, что сокращение квоты на ввоз трудовых мигрантов позволит повысить зарплаты россиян

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4 июля 2021, 08:54 Источник: РБК

рабочий, фото: pixabay.com

Президент «Мираторга» Виктор Линник рассказал, как можно увеличить заработную плату россиян. По его словам, этому может способствовать сокращение квоты на привлечение иностранных рабочих.

Линник отметил, что ограничение квоты на ввоз трудовых мигрантов позволит «повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук». Он пояснил, что рабочие из других стран готовы получать деньги, на которые россияне «просто не выживут». При этом эксперт считает, что если сократить использование иностранной рабочей силы, то это увеличит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям, например, в строительстве.

«Конечно же, когда зарплата низкая, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? Поэтому отсюда нет спроса на такие простые профессии … Если будет достойная заработная плата, я уверяю, у нас через четыре-пять-шесть лет будут свои ресурсы трудовые, которые спокойно смогут решать, качественно и быстро, задачи, стоящие перед строительной отраслью», - добавил он.

Кроме того, Линник не исключает, что есть «здравый смысл» в идее заменить иностранных рабочих заключенными.

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