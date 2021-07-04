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В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

, 11:49

В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
служба дезинфекции, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 610 941. Темп прироста по стране составляет 0,45%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3409 (13,6%) без клинических проявлений … 663 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 484 человека», - пояснили в ведомстве в воскресенье, 4 июля.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – 7624, Московской области – 2696, Санкт-Петербурге – 1784, Нижегородской области – 432 и Воронежской области – 359.

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