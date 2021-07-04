Пульмонолог Никишенков: заражённые штаммом «дельта» пациенты все чаще жалуются на расстройство ЖКТ

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4 июля 2021, 07:48 Источник: ТАСС

медики, фото: Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал об основном симптоме нового штамма коронавирусной инфекции «дельта». По его словам, последнее время пациенты стали жаловаться на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«… могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм "Дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта - диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно - кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах)»,- пояснил он.

Никишенков добавил, что медики обычно не знают, какой штамм перед ними, поскольку в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса.

Также появление «желудочного ковида» или «желудочного синдрома» у пациентов, заразившихся «индийским штаммом», подтвердил его коллега Владимир Болибок. Он отметил, что очень часто к уже известным симптомам заболевания прибавляются «боли в животе, рвота и понос».

А вот врач-вирусолог Виктор Ларичев считает, что симптомы коронавируса остались прежними. Эксперт уточнил, что при всех инфекционных заболеваниях в первую очередь повышается температура.

Ранее зарубежные эксперты назвали симптомы «индийского штамма» коронавируса.

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