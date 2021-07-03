Новым ректором Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов

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3 июля 2021, 08:52 Источник: Интерфакс

Никита Анисимов, фото с сайта Википедия

Новым ректором Высшей школы экономики (ВШЭ) назначен Никита Анисимов. До назначения ректором ВШЭ Анисимов почти пять лет возглавлял Дальневосточный федеральный университет.

Пост ректора ВШЭ с момента основания вуза занимал Ярослав Кузьминов. На днях он заявил об уходе с поста ректора и переходе на научную работу. Кузьминов избран новым научным руководителем вуза. 87-летний Евгений Ясин попросил освободить его по состоянию здоровья. Ясин станет почетным научным руководителем НИУ ВШЭ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании ученого совета НИУ ВШЭ в пятницу, 2 июля, сообщил о назначении ректора Дальневосточного федерального университета Никиты Анисимова и. о. ректора ВШЭ. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Никита Анисимов, 1978 года рождения, в 15 лет поступил в МГУ. В 24 года защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. После окончания вуза с 2002 по 2013 год работал в МГУ на различных должностях, в 2011-2013 годах был проректором университета. С 2007 по 2009 год являлся ответственным секретарём Российского совета олимпиад школьников.

В 2013 году Никита Анисимов перешёл в Университет машиностроения, был проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора.

С 18 августа 2016 года возглавлял Дальневосточный федеральный университет.

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