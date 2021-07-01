Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора ВШЭ из-за нежелания «стареть на должности»

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1 июля 2021, 15:10 Источник: РБК

Е.Ясин и Я. Кузьминов, фото: Viktor Chernov

Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора НИИ Высшая школа экономики. Теперь Кузьминов будет научным руководителем университета, сменив на этом посту бывшего министра экономики РФ Евгения Ясина.

Ярослав Кузьминов - один из основателей НИУ ВШЭ, был ректором вуза в течение 28 лет. О его уходе с поста ректора рассказал РБК источник, близкий к вузу.

87-летний Евгений Ясин попросил освободить его по состоянию здоровья, - поделился представитель университета. Ясин станет почетным научным руководителем НИУ ВШЭ.

По информации инсайдеров, Кузьминов объяснил решение об уходе тем, что «не хочет стареть на должности ректора».

Ярославу Кузьминову 64 года.

Высшая школа экономики была основана в 1992 году постановлением премьер-министра Егора Гайдара.

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