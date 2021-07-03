Мэр Лобни Евгений Смышляев задержан по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями

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3 июля 2021, 07:31 Источник: ТАСС

Евгений Смышляев, фото из Instagram

В Московской области мэр Лобни Евгений Смышляев 2 июля был задержан по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Источник в правоохранительных органах сообщил в пятницу, чиновник находился в оперативной разработке правоохранителей с января 2021 года. В нарушении законодательства Смышляева заподозрили в правительстве Подмосковья и сообщили в правоохранительные органы.

По данным ТАСС со ссылками на инсайдера, "Смышляев задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности". Имеется информация, что ранее Смышляев был оштрафован по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне.

Вчера сообщалось, что планировалось провести с чиновником ряд следственных действий.

37-летний Смышляев стал мэром подмосковной Лобни в 2017 году. С 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год был руководителем администрации Лобни.

Смышляев по образованию школьный учитель, становился победителем конкурса "Педагог года Подмосковья-2006" и лауреат конкурса "Учитель года России-2008".

В пятницу стало известно о гибели мэра подмосковной Коломны. По факту гибели Дениса Лебедева возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

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