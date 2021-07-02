СКР: По факту гибели мэра Коломны Дениса Лебедева возбуждено уголовное дело

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2 июля 2021, 14:24 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В подмосковной Коломне в пятницу в собственной квартире обнаружен с огнестрельным ранением глава городского округа Денис Лебедев. На место происшествия оперативно выехали следователи и криминалисты, заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников, первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов

По данным СКР, криминалисты и следователи осматривают место происшествия. На сайте подмосковного управления СКР сообщается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства") с целью того, чтобы в рамках расследования провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах гибели мэра города Коломна.

СМИ пишут, что он ушел из жизни по своей воле. Лебедеву было 46 лет. Некоторые СМИ написали, что он выпивал в течение нескольких дней перед смертью. Источники "Аргументов недели", знакомые с Лебедевым, рассказали, что он на каких-либо мероприятиях пил только простую воду, алкогольные напитки не употреблял.

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