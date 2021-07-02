Песков: уровень заболеваемости коронавирусом в Москве втрое выше, чем в среднем по России

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2 июля 2021, 14:59 Источник: РИА Новости

человек в маске, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в российских регионах. По его словам, уровень заболеваемости в Москве втрое выше, чем в среднем по стране.

«Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас наблюдается большая нагрузка на систему здравоохранения, а также оперативные штабы правительства и глав регионов, которые работают в рамках особых полномочий. Он добавил, что Россия имеет дело с «коварным врагом» в виде коронавируса и новых штаммов.

Ранее Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, комментируя вакцинацию, заявила, что «страх не получить QR-код больше, чем страх заболеть».

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