Заммэра Москвы Ракова: больные ОРВИ обязаны соблюдать изоляцию

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2 июля 2021, 13:07 Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: pixels.com

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что гости и жители столицы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного теста на выявление новой коронавирусной инфекции.

Ракова отметила, что с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в Москве рассматриваются как потенциальный коронавирус. Она добавила, что теперь в качестве эксперимента всем, кто вызывает врача из-за простуды и других подобных заболеваний на дом, будет дополнительно к ПЦР-тесту делаться экспресс-тест на антиген. По ее словам, это позволит ускорить диагностику COVID-19, поскольку его симптомы значительно меняются и в первые дни болезни их невозможно отличить от ОРВИ.

Она пояснила, что штамм «дельта» вытеснил другие варианты коронавируса в Москве.

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