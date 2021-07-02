Заммэра Москвы Ракова: больные ОРВИ обязаны соблюдать изоляцию

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что гости и жители столицы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного теста на выявление новой коронавирусной инфекции.
Ракова отметила, что с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в Москве рассматриваются как потенциальный коронавирус. Она добавила, что теперь в качестве эксперимента всем, кто вызывает врача из-за простуды и других подобных заболеваний на дом, будет дополнительно к ПЦР-тесту делаться экспресс-тест на антиген. По ее словам, это позволит ускорить диагностику COVID-19, поскольку его симптомы значительно меняются и в первые дни болезни их невозможно отличить от ОРВИ.
Она пояснила, что штамм «дельта» вытеснил другие варианты коронавируса в Москве.
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