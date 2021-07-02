Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми

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2 июля 2021, 10:37

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, в пятницу, 2 июля, подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю: 1. Произвести в августе – декабре 2021 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации: а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.); б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей)», - сказано в тексте.

Отмечается, что получатели могут обратиться в Пенсионный фонд России за назначением выплаты до 1 ноября 2021 года.

Ранее Путин сообщил, что правительство выплатит каждому россиянину в возрасте от 14 до 22 лет по три тысячи рублей.

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