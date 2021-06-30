Путин заявил, что правительство выплатит каждому россиянину в возрасте от 14 до 22 лет по три тысячи рублей

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30 июня 2021, 16:49

В. Путин, фото с сайта Кремля

Правительство произведёт выплаты каждому россиянину в возрасте от 14 до 22 лет в размере трёх тысяч рублей. Президент России Владимир Путин сообщил в ходе «Прямой линии», что молодые люди смогут потратить эти денежные средства только на культурные мероприятия.

Это будет «Пушкинская карта». Деньги будут начислять на неё, ими можно будет оплатить посещение концертов, выставок и театров. Действовать карта будет с сентября 2021 года.

Путин отметил, что эта инициатива несколько месяцев обсуждается с правительством Михаила Мишустина. Президент добавил, что аналогичная выплата планируется и в следующем году.

По мнению Путина, молодые люди не упустят эту возможность и смогут посетить как региональные, так и общероссийские культурные учреждения.

Трансляция «Прямой линии» проходит на платформе VKLive.

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