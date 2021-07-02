РБК: первый замминистра промышленности Осьмаков призвал металлургов сократить потребление кислорода ради больниц

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2 июля 2021, 10:24 Источник: РБК

пациент, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков призвал российские металлургические компании уменьшить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Такое решение принято из-за роста заболевших новой коронавирусной инфекцией и потребности в кислороде.

«... Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», - пояснил источник, близкий к ведомству.

Кроме того, министерство попросило металлургические компании и производителей технических и медицинских газов в ближайшее время предоставить информацию о темпах производства и потребления.

Ранее математик Алексей Боровков назвал сроки пика заболеваемости коронавирусом в Москве в зависимости от распространения инфекции.

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