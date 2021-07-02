Аргументы Недели Общество 13+

РБК: первый замминистра промышленности Осьмаков призвал металлургов сократить потребление кислорода ради больниц

, 10:24 Источник: РБК

РБК: первый замминистра промышленности Осьмаков призвал металлургов сократить потребление кислорода ради больниц
пациент, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков призвал российские металлургические компании уменьшить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Такое решение принято из-за роста заболевших новой коронавирусной инфекцией и потребности в кислороде. 

«... Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», - пояснил источник, близкий к ведомству.

Кроме того, министерство попросило металлургические компании и производителей технических и медицинских газов в ближайшее время предоставить информацию о темпах производства и потребления.

Ранее математик Алексей Боровков назвал сроки пика заболеваемости коронавирусом в Москве в зависимости от распространения инфекции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Сообщения о грядущем отключении системы SWIFT и неминуемом падении финансовых рынков России регулярно и с завидной настойчивостью вбрасываются в информационное пространство нашей страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Политика

Происшествия