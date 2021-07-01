Математик Боровков назвал сроки пика заболеваемости коронавирусом в Москве в зависимости от распространения инфекции

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1 июля 2021, 07:53 Источник: Известия

девушки, фото: pixabay.com

Руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков рассказал о сроках пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Москве. В столице наблюдается напряжённая эпидемиологическая ситуация.

«Согласно нашим расчетам, пик в Москве придется на сентябрь», - высказал он.

Отмечается, что математическая модель, разработанная учеными из Санкт-Петербургского политехнического университета, состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она дает возможность построить девять кривых распространения коронавируса, среди которых первая является самой пессимистичной, а девятая - наиболее оптимистичной.

Кроме того, Боровков пояснил, что если распространение инфекции будет развиваться по средней пятой кривой, то число активных больных составит примерно 225 тысяч человек, а «примерная дата третьего пика» - 19 сентября. При этом он считает, что если будет реализован сценарий, отвечающий четвертой кривой, то число активных больных составит около 280 тыс. человек, а пик заболеваемости наступит на три дня раньше - 16 сентября. Эксперт добавил, что число прогнозируемых активных больных коронавирусом в третьем пике в 1,3–1,6 раза больше, чем на втором пике.

«Если же рассмотреть самый пессимистичный сценарий развития ситуации, который описывает первая кривая, то пик придется на конец лета, а количество активных больных в Москве может составить 443 тыс. - об этом говорят закономерности распространения эпидемии COVID-19», - заключил он.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что заболевшие коронавирусной инфекцией стали выделять больше вирусных частиц.

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