Песков заявил, что рост числа заражений COVID-19 «диктует необходимость жестких мер»

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1 июля 2021, 15:36 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: globallookpress.com

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в разных регионах России «диктует необходимость жестких мер». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что «жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», а не ходить в рестораны - это не такая уж страшная проблема.

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», — цитирует Пескова ТАСС.

Рост заражений коронавирусом в России начался в начале июня.

Если 1 июня федеральный оперативный штаб сообщил о 9500 новых случаях заражения, то 30 июня суточный прирост был 21 042. А 1 июля оперштаб сообщил, что число заражений COVID-19 за последние 24 часа превысило 23,5 тысячи.

Растёт и смертность от ковида. В течение трех последних дней в России ежедневно обновлялся максимум по числу смертей за сутки. В Москве в один из последних дней июня за одни сутки умерли 124 человек с подтвержденным ковидом.

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