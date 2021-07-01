В России впервые с января выявили более 23,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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1 июля 2021, 12:02

медик, фото: Lantyukhov Sergey/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 538 142 человека. Темп прироста по стране составляется 0,43%.

«За последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни … 672 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 928 человек», - пояснили в ведомстве в четверг, 1 июля.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 7597, Московской области – 2663, Санкт-Петербурге – 1612, Нижегородской области – 378 и Брянской области – 320.

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