В России впервые с января выявили более 23,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
1 июля 2021, 12:02
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 538 142 человека. Темп прироста по стране составляется 0,43%.
«За последние сутки в России выявлено 23 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни … 672 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 928 человек», - пояснили в ведомстве в четверг, 1 июля.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 7597, Московской области – 2663, Санкт-Петербурге – 1612, Нижегородской области – 378 и Брянской области – 320.
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