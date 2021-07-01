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Путин подписал закон о доступе правоохранительных органов к данным о геолокации мобильных телефонов

, 13:54

Путин подписал закон о доступе правоохранительных органов к данным о геолокации мобильных телефонов
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам правоохранительных органов получать данные о геолокации мобильных телефонов для поиска пропавших людей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что информацию о геолокации мобильного телефона правоохранительные органы будут получать сразу, как только поступит заявление о пропаже. Однако в течение 48 часов с начала проведения оперативно-розыскного мероприятия они обязаны получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его. Также правоохранительные органы имеют право предоставить эти данные волонтерам, которые помогают в поиске.

Ранее  Путин подписал закон об отмене федерального штрафа за безбилетный проезд. 

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