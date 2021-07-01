Путин подписал закон об отмене федерального штрафа за безбилетный проезд
1 июля 2021, 11:52
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключении из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статьи, которая предполагают ответственность за безбилетный проезд. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь региональные власти самостоятельно будут вводить штрафы за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном общественном транспорте.
Напомним, что 7 марта в силу вступил закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.
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