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Путин подписал закон об отмене федерального штрафа за безбилетный проезд

, 11:52

Путин подписал закон об отмене федерального штрафа за безбилетный проезд
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключении из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статьи, которая предполагают ответственность за безбилетный проезд. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь региональные власти самостоятельно будут вводить штрафы за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном общественном транспорте.

Напомним, что 7 марта в силу вступил закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.

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