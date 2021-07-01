В «Авиалесоохраны» назвали российские регионы с высоким риском возникновения лесных пожаров в июле

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1 июля 2021, 13:32 Источник: URA.RU

лес, фото: pixabay.com

Пресс-служба «Авиалесоохраны» перечислила регионы, на территории которых зафиксирована высокая вероятность возникновения лесных пожаров в июле. Соответствующие данные опубликовало информационное агентство URA.RU.

«В течение июля повышенная вероятность среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории УрФО (в юго-западной части Ямало-Ненецкого автономного округа, в северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа, в южной части Челябинской области, в южной и восточной частях Курганской области)», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что прогнозируемый высокий риск пожарной опасности не означает обязательного возникновения ЧС в регионе. В «Авиалесоохраны» уточнили, что многое зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, а также оперативного обнаружения возгорания. Лесопожарные службы проводят наземный и авиационный мониторинг, оснащают леса системами видеонаблюдения, добавили в ведомстве.

Ранее в Минприроды прокомментировали возможное повторение торфяных пожаров в России, аналогичных 2010 году.

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