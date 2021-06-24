В Минприроды предприняли меры для исключения повторения произошедших в 2010 году торфяных пожаров

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24 июня 2021, 12:05 Источник: ТАСС

пожар, фото: pixabay.com

В Минприроды прокомментировали возможное повторение торфяных пожаров в России, аналогичных 2010 году. В ведомстве отметили, что после этого инцидента были предприняты меры для исключения подобных ситуаций.

«Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что после 2010 года были предприняты меры для исключения подобных ситуаций, в том числе обводнение торфяников и разработка четырехуровневой системы мониторинга лесных пожаров.

«В последующие годы это позволило восстановить водный баланс и накопить достаточное количество влаги на обводненных участках, что позволило сократить до минимума возникновение торфяных пожаров в Московской области, а также повысить эффективность их тушения», - добавили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в 2021 году количество лесных пожаров в Центральном федеральном округе (ЦФО) на землях лесного фонда сократилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а площадь, пройденная огнем, сократилась в 2,3 раза.

Напомним, что в 2010 году из-за «аномальной жары» ухудшилась экологическая ситуация в стране, активизировались торфяные и лесные пожары. В Москве наблюдался сильнейший смог, концентрации загрязняющих веществ в столице превышали предельно допустимые концентрации (ПДК) в несколько раз.

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