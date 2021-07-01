Заммэра Владимир Ефимов: Правила проведения контрольных мероприятий Госинспекции изменятся с 1 июля

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1 июля 2021, 13:07

С 1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Согласно нему, правила проведения контрольных мероприятий, осуществляемых Госинспекцией по недвижимости, изменятся. Как это отразится на бизнесе, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новые правила проведения контрольно-надзорных мероприятий Государственной инспекции помогут снизить давление на бизнес и устранить избыточную административную нагрузка, оказываемую сейчас на него, считает заммэра.

«Приоритетом становятся не контрольные, а профилактические мероприятия в отношении предпринимателей. Теперь Госинспекция по недвижимости будет проводить проверки в зависимости от оценки рисков возможных нарушений. Чем выше риск, тем чаще будут проводиться проверки. Это снизит количество контрольно-надзорных мероприятий в отношении добросовестных предпринимателей», – отметил вице-мэр.

Для снижения административной нагрузки на бизнес Госинспекция по недвижимости на постоянной основе использует систему профилактических мероприятий по предотвращению нарушений в имущественно-земельной сфере на начальном этапе и предоставление возможности юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае принятия соответствующих мер избежать административной ответственности, добавил Владимир Ефимов.

Госинспекция по недвижимости Москвы будет проводить следующие профилактические мероприятия: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование и профилактические визиты.

Информация обо всех профилактических и контрольных мероприятиях, принятых мерах по пресечению выявленных нарушений, устранению их последствий или по восстановлению правового положения, существовавшего до нарушения, будет отображаться в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Он также начнёт свою работу с 1 июля 2021 года.

«Реформирование контрольно-надзорной деятельности – это важный шаг для облегчения деятельности бизнеса. Работа по новым правилам будет идти в соответствии с трендами и запросами времени. В числе основных задач таких мероприятий — сокращение количества допускаемых нарушений, а не привлечение бизнеса к ответственности», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Он также добавил, что нововведения позволят системно осуществлять профилактику правонарушений обязательных требований и снизить периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий в случае, если объект контроля будет отнесён к более низким категориям риска.

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