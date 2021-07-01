Глава ГИБДД Черников: в России могут увеличить допустимую скорость до 150 километров в час

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что рассматривается возможность увеличения допустимой скорости до 150 километров в час на некоторых участках дороги.
«Там, где это безопасно ... Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела», - пояснил он.
Ранее Черников рассказал о появлении в 2022 году специальных приборов для моментального выявления пьяных водителей. По его словам, во многих странах такое оборудование уже используется.
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