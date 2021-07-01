Глава ГИБДД Черников сообщил, что в 2022 году в России появится оборудование для моментального выявления пьяных водителей
1 июля 2021, 08:03
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что в 2022 году в России появятся специальные приборы для моментального выявления пьяных водителей. По его словам, по выдыхаемому воздуху устройство сможет определить наличие паров алкоголя.
«Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс», - поделился он в эфире радио «Милицейская волна».
Черников отметил, что во многих странах такое оборудование уже используется.
Ранее Черников рассказал, что в период с января по май текущего года число дорожных аварий с участием нетрезвых водителей в России уменьшилось примерно на 40%.
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