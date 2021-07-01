Аргументы Недели Общество 13+

Глава ГИБДД Черников сообщил, что в 2022 году в России появится оборудование для моментального выявления пьяных водителей

, 08:03

Глава ГИБДД Черников сообщил, что в 2022 году в России появится оборудование для моментального выявления пьяных водителей
ДПС, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что в 2022 году в России появятся специальные приборы для моментального выявления пьяных водителей. По его словам, по выдыхаемому воздуху устройство сможет определить наличие паров алкоголя.

«Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс», - поделился он в эфире радио «Милицейская волна».

Черников отметил, что во многих странах такое оборудование уже используется.

Ранее Черников рассказал, что в период с января по май текущего года число дорожных аварий с участием нетрезвых водителей в России уменьшилось примерно на 40%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Forbes: британский F-35, круживший над «Адмиралом Макаровым» в Средиземноморье, в теории мог потопить российский корабль

Forbes: британский F-35, круживший над «Адмиралом Макаровым» в Средиземноморье, в теории мог потопить российский корабль

Британский истребитель F-35, круживший над фрегатом «Адмирал Макаров» в Средиземном море, в теории мог потопить российский корабль. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Туризм

Общество

Общество