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Глава ГИБДД РФ Черников заявил о снижении числа ДТП с пьяными водителями на 40%

, 09:16

Глава ГИБДД РФ Черников заявил о снижении числа ДТП с пьяными водителями на 40%
pixabay.com

На российской территории в период с января по май текущего года число дорожных аварий с участием нетрезвых водителей уменьшилось примерно на 40%. Такое заявление сделал глава российской ГИБДД Михаил Черников.

По его словам, причиной снижения числа таких ДТП стали меры системного характера, сообщает “Аргументы и факты”. Черников отметил, что в нынешнем году в стране стало наблюдаться меньше дорожных аварий с погибшими и пострадавшими.

Глава ГИБДД РФ подчеркнул, что по результатам января-мая 2021 года в России число ДТП с погибшими уменьшилось на 13,2%, а пострадавших в них стало меньше на 7,2%. Черников добавил, что число аварий, участниками которых стали пешеходы, снизилось в стране на 6,9%. Ко всему прочему, число погибших в таких ДТП уменьшилось на 25%.

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