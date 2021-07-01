Мэр Судака Степиков предупредил о высокой вероятности введения локдауна

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1 июля 2021, 11:33

Крым, фото: pixabay.com

Мэр Судака Игорь Степиков заявил о высокой вероятности введения локдауна из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, наблюдается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

«В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято»,- написал он в Facebook.

Степиков отметил, что в противном случае работа всей курортно-туристической сферы «окажется под ударом». Глава городской администрации призывает соблюдать все меры предосторожности: социальную дистанцию и масочный режим, а также сознательно подойти к вопросу вакцинации, особенно тем, кто работает на курорте.

«Давайте сделаем все возможное, чтобы курортный сезон в Судаке прошел без осложнений и чрезвычайных мер»,- заключил он.

Ранее в министерстве курортов и туризма Краснодарского края сообщили, что ограничения, введённые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будут распространяться не только на отели, но и на кемпинги.

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