В министерстве курортов и туризма Краснодарского края сообщили, что ограничения по приему туристов распространят и на кемпинги

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2021, 10:59 Источник: РИА Новости

море, фото: pixabay.com

Введённые в Краснодарском крае ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции будут распространяться не только на отели, но и на кемпинги. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в региональном министерстве курортов и туризма.

С 1 июля туристы, посещающие курорты Краснодарского края, обязаны предоставить справки о перенесенном коронавирусе из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде, отрицательные ПЦР- тесты, сделанные за три календарных дня до заселения, или сертификаты о вакцинации. Отмечается, что со дня выздоровления переболевшего человека должно пройти не более шести месяцев.

При этом гражданам Армении, Белоруссии и Киргизии, въезжающим на территорию региона, потребуется «свежий» отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

Кроме того, с 1 августа при заселении в отель станет обязательным предоставление сертификата о вакцинации или справки о противопоказаниях к прививке с отрицательным ПЦР-тестом, или справки о перенесенном коронавирусе. Также тест будет необходимо сделать детям старше шести лет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости