Новые правила приема туристов в Краснодарском крае не касаются детей до шести лет

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30 июня 2021, 20:10

фото: pixabay.com

Для заселения в отели и гостиницы детей в возрасте до шести лет включительно отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не будет обязательным условием. Новые правила приема туристов действуют в Краснодарском крае с 1 июля.

В среду об этом сообщали власти Кубани. Изменение в постановлении о продлении в регионе режима повышенной готовности подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Ранее власти региона предупредили, что с 1 июля будут принимать только вакцинированных или переболевших коронавирусом туристов.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT прокомментировал измения, объявленные властями Краснодарского края. Он отметил, что поскольку наблюдается рост заражений COVID-19, некоторые территории могут ввести локдаун, тогда вообще не будет возможности попасть на какой-то отдых. По оценке эксперта, принятие решения кубанских властей — это один из тех вариантов, когда с ограничениями, но у людей возможность отдохнуть не забирают.

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