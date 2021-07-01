Метеоролог Тишковец предупредил россиян о засухе в Центральной части страны

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1 июля 2021, 09:48 Источник: РИА Новости

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в июле на территории Центральной части России ожидается засуха. По его словам, такое явление за последние полвека в среднем случалось не чаще одного раза в 9-10 лет.

«По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков (норма июля 94 миллиметра), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя», - уточнил он.

Тишковец добавил, что количество ясных дней в июле в 2-3 раза превысит средние показатели этого месяца. Он отметил, что температурный фон большую часть июля в среднем будет на 0,5-1 градус выше многолетних садистических значений. Однако в середине месяца, «когда посвежеет до нормы макушки лета, которая с вероятностью 60-70% будет очень солнечная и засушливая», пояснил эксперт.

Метеоролог рассказал, что за последние 55 лет похожая ситуация с засухой в июле складывалась в 1972 году - выпало 16 миллиметров осадков, 1992 году - 23,3 мм, 1997 году – 6 мм, 2002 году - 23,8 мм, 2010 году - 12 мм и 2014 году - 4 мм.

Ранее в ООН заявили, что мир может настигнуть новая пандемия - засуха, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной климатической ситуации.

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