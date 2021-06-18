В ООН предупредили, что засуха станет «следующей пандемией», от которой нет вакцины

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18 июня 2021, 14:34

пустыня, фото: pixels.com

В ООН заявили, что мир может настигнуть новая пандемия, от которой не существует вакцины, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной климатической ситуации.

В докладе, опубликованном на сайте организации, речь идет о засухе. По данным ООН, как минимум полтора миллиарда человек уже пострадали от этой «глобальной проблемы» в XXI веке, а экономический ущерб оценивается в 124 млрд долларов. Кроме того, эксперты считают, что точная сумма убытков во много раз больше, поскольку приведённые показатели не отражают часть потерь развивающихся стран.

«Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение», - пояснил специальный представитель Генерального секретаря в Управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори.

Кроме того,в марте был опубликован доклад ЮНЕСКО, в котором говорилось, что два миллиарда человек на Земле не имеют прямого доступа к воде; три миллиарда человек не могут помыть руки; в 8 из 10 домохозяйств мира нет водопровода; причины 50% недоедания на планете связаны с нехваткой воды.

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