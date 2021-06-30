Почему кормильцы страны живут хуже накормленных

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2021, 12:41

40% российской сельхозпродукции приходится на крестьян, занятых в своём хозяйстве, но не являющихся фермерами.



В ходе последней сельскохозяйственной переписи (2016) в стране насчитали 23, 5 миллиона личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Это индивидуальные или семейные хозяйства, рассчитанные прежде всего не на извлечение прибыли, а на выращивание продукции для нужд самой семьи. Некоторые исследователи относят к ЛПХ и дачные участки, но они зачастую представляют собой лишь огороды и сады, тогда как в ЛПХ обычно ещё и разводят животных.



Согласно проведённому в 2018 году опросу в четырёх показательных регионах, 62, 9% сельских жителей не заняты в ЛПХ. Большинство респондентов в качестве причин называют вовсе не отсутствие желания. Прежде всего ссылаются на отсутствие времени, трудовую занятость (46, 9%), затем – на убыточный характер ЛПХ (31%), затем – на нехватку средств для первоначальных инвестиций в него (26%). Важно вот что: каждый девятый подчёркивает невозможность взять кредит на ведение ЛПХ. Инвестиции, выделяемые на аграрную отрасль, идут в банки и крупные корпорации. 20 сельскохозяйственных олигархов получают 95% господдержки. Но крестьяне не просто хотят хозяйствовать – они хотят расширить свои ЛПХ и готовы инвестировать, будь у них средства. Однако политика правительства заставляет усомниться: есть ли просвет в сельской жизни?



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