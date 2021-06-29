Горячее обострение насилия - во всём виновата жара

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2021, 19:54

Исследования показали, что даже небольшой всплеск температуры значительно увеличивает риск нападений, изнасилований и даже убийств.



В Южной Африке было проведено исследование, в котором оценивались данные о температуре и преступности за пять лет. По данным из всех 1158 полицейских участков региона, было обнаружено, что более высокий уровень насилия, включая убийства, был зафиксирован именно в периоды жары. Например, в округе Цване, провинция Гаутенг, уровень насильственных преступлений был на 50% выше в дни с высокой температурой, нежели в дни с низкой.



Исследователи уверены: изменения погодных условий, особенно температуры, сильно влияют на физиологию и поведение, в частности на уровень комфорта, эмоциональную стабильность и чувство благополучия. Также в результате жары люди склонны собираться на открытом воздухе, где возрастает возможность совершения контактных преступлений.



Мощным триггером насилия является и употребление алкоголя, которое обычно учащается в жаркие дни. Таким же триггером становится обезвоживание, связанное с нарушением настроения и гневом.



Так нахождение в неприятно жаркой среде вызывает раздражительность и агрессивные мысли, а еще снижает положительные эмоции, такие как радость и счастье. Особенно чувствительны к смене поведения на агрессивное в жару – мужчины.



Степень воздействия погодных условий на насилие варьируется в зависимости от условий и зависит еще и от таких факторов как контроль над огнестрельным оружием, гендерное неравенство, злоупотребление психоактивными веществами и социально-экономическая уязвимость.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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