Мантуров заявил о производстве в России 36,7 млн комплектов вакцин против коронавируса

До настоящего времени на предприятиях России было выпущено 36,7 млн комплектов вакцин против COVID-19. Соответствующее заявление сделал глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Речь идет о таких препаратах, как “Спутник V”, “ЭпиВакКорона”, “КовиВак” и “Спутник Лайт”. В ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Мантуров также сообщил, что производители намерены во втором летнем месяце выпустить порядка 30 млн комплектов доз упомянутых препаратов.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подтвердил выявление в России нового штамма коронавируса “дельта-плюс”. Глава этого ведомства Анна Попова подчеркивала, что новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили у женщины, у которой заболевание протекало в легкой форме.
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