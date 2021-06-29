Мантуров заявил о производстве в России 36,7 млн комплектов вакцин против коронавируса

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29 июня 2021, 18:39 Источник: РИА Новости

Денис Мантуров, фото: MIT Russia/Global Look Press

До настоящего времени на предприятиях России было выпущено 36,7 млн комплектов вакцин против COVID-19. Соответствующее заявление сделал глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

Речь идет о таких препаратах, как “Спутник V”, “ЭпиВакКорона”, “КовиВак” и “Спутник Лайт”. В ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Мантуров также сообщил, что производители намерены во втором летнем месяце выпустить порядка 30 млн комплектов доз упомянутых препаратов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подтвердил выявление в России нового штамма коронавируса “дельта-плюс”. Глава этого ведомства Анна Попова подчеркивала, что новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили у женщины, у которой заболевание протекало в легкой форме.

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