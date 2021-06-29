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В России обнаружили новый штамм коронавируса «дельта-плюс», впервые выявленный в индийском штате Махараштра

, 18:01

В России обнаружили новый штамм коронавируса «дельта-плюс», впервые выявленный в индийском штате Махараштра
pixabay.com

На российской территории специалисты зафиксировали штамм коронавируса "дельта-плюс". Этой информацией в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На минувшей неделе издание Фонтанка.ру сообщило о появлении в России нового варианта SARS-CoV-2. На то время в Роспотребнадзоре подчеркнули, что проверяют эту информацию. Теперь же Попова отметила, что речь идет действительно о варианте “дельта-плюс”, пишет РИА Новости.

Кроме того, она рассказала, что штамм обнаружили у женщины. Заболевание протекало у нее в легкой форме. При этом Попова призвала реализовывать массовую иммунизацию. Она добавила, что в последнее время во всех российских регионах увеличилось число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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