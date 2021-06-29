Хабаровск снова трясет

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29 июня 2021, 17:01 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото из открытых источников

Хабаровский край весь прошлый год не сходил с первых полос центральных газет благодаря тому, что чуть не подпортил сладкие сказки о том, что у нас «все нормально» и социальная напряженность отсутствует. Но хабаровчане так дружно поднялись на защиту арестованного губернатора Сергея Фургала, что стало понятно - все не так радужно. И новые социальные проблемы, теперь уже чисто экономического плана, могут тут подорвать бомбу не меньшего масштаба.

Лашкевич остается без кругляка

Дело в том, что в сфере лесозаготовок края сложилась крайне непростая ситуация. Лес является серьезной составляющей краевой экономики. И проблемы лесозаготовителей ярко отразятся на всем крае.

Крупнейший на Дальнем Востоке лесопромышленный холдинг «РФП групп» лихорадит. Его акционеры в срочном порядке ищут, кому бы продать контрольный пакет. Куда же и почему они спешат?

Это не секрет. Власти края во главе с губернатором Михаилом Дегтярёвым объявили о полном запрете экспорта кругляка с 2022 года. Более того, Минвостокразвития выступило с инициативой, которую поддержал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, о создании государственной корпорации, которая получит право единственного и «эксклюзивного» агента по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока, чтобы прибыль от её деятельности реинвестировать в строительство перерабатывающих предприятий в России.

Конечно, это не еще национализация, которой как огня боится вся наша буржуазия, а элементарное наведение порядка в отрасли. Безудержная разработка частными компаниями лесов края за 20 лет нанесла им значительный ущерб, что подтверждается объективными данными на основе обработки спутниковых снимков.

Соответственно, холдинг под руководством Константина Лашкевича рискует оказаться у разбитого корыта, потому что специализируется именно на экспорте кругляка.

В холдинг, руководимый Константином Лашкевичем, входят «Управляющая компания «РФП групп», акционерные общества «Дальлеспром», «Флора», «РПФ Лесозаготовка» и «Амурское пароходство», а также общества с ограниченной ответственностью «ТД РПФ», «Амурская ЛК» и «РПФ ДГ».

Но проблему холдинга не только в том, что он останется без кругляка. Он и без того вот-вот «завалится на бок» из-за плохих результатов работы. «РФП групп» нахапал себе столько, сколько не в состоянии переварить. В распоряжении холдинга имеется самый большой лесной фонд, значительно превосходящий возможности имеющихся мощностей по деревопереработке. И на этом богатстве он беднеет - производственные показатели неуклонно снижаются. По сравнению с 2019-м в прошлом году заготовка кругляка снизилась до 87,7 %, а продукция переработки еще больше: пиломатериала – до 83,7 %, а шпона – до 69,2 %.

Неэффективность использования лесных ресурсов очевидна, «РФП групп», как «собака на сене», забронировала лесные участки и не использует их достаточно долгое время.

Продать долги японцам

Логика действий руководства холдинга объяснению не поддается. В мае прошлого года они заявили, что хотят продать предприятие. А уже через месяц «Дальлеспром» присоединил к себе убыточные предприятия «Джаур», «Аркалес» и закредитованные «Амгунь», «Компания ФВС» и «Джелтулак Лес», повесив себе на шею в общей сложности более чем 100 млн. руб. убытка и кредиторской задолженностью около 800 млн. руб. Если вы гнетесь под беременем долгов, зачем набираете еще без малого миллиард долга?

Долги «РФП групп» перед сторонними организациями и без того огромны. Кредиторская задолженность – 12,4 млрд. рублей, а заемных средств – 23,9 млрд. рублей. На сегодняшний день в Арбитражном суде находятся 3 дела о взыскании с предприятий «РФП групп» на общую сумму 256 млн. рублей. К примеру, «Амурская ЛК» имеет просроченный кредит в сумме 210,0 млн. долларов, а «ТД РПФ» – кредит на 2,9 млрд. рублей, причём оба получены в «Россельхозбанке».

Финансовое состояние компаний группы на начало 2021 года просто удручающее. Показатели управляющей компании ООО УК «РФП Групп» стабильно снижаются с 2017 года и близки к показателям 2015 года. Отличный результат! АО «РФП Лесозаготвка», на графике казалось бы показывает минимальный, но рост, вот только в цифрах картина иная - выручка чуть повысилась, а вот прибыль ухнула вниз на 304 миллиона рублей.

У большинства компаний холдинга схожие результаты.

(С графиками, составленными на основании бухгалтерской отчетности, можно ознакомиться на сайте)

До сей поры «РФП групп» существовала в режиме наибольшего благоприятствования. Холдинг всегда получал самые большие тарифные квоты на вывоз круглого леса по сниженной ставке пошлины. В 2019 году он получил 81,8 %, а в 2020 году – 74,6 % из объёмов, выделенных всем лесным предприятиям-участникам внешнеэкономической деятельности Хабаровского края.

Поскольку львиная доля всех доходов холдинга поступала от реализации кругляка, а объемы деревопереработки мизерные, то запрет экспорта круглого леса в 2022 году для «РФП групп» наверняка закончится полным крахом.

Видимо, чтобы этого не допустить, руководителем и был назначен «эффективный менеджер» Константин Лашкевич. Спасение в его интерпретации выглядит как срочная продажа компании иностранцам. «Своим» продать сложнее, ведь они знают реальное положение дел. Лашкевич не раз говорил в правительстве края, что уже «на мази» соглашение о продаже контрольного пакета холдинга японской компании «Иида групп». Дескать, начало сделки будет в июле, а к декабрю планируется ее завершить. Рады ли японцы преждевременному разглашению этой информации и что они намерены делать с миллиардными долгами, неизвестно.

Способности Лашкевича «разруливать косяки» известны. Он и раньше, работая на своих прежних хозяев Владимира Лисина в НЛМК и Юрия Жукова в «Национальной нерудной компании», специализировался на «слияниях и поглощениях», как красивыми словами маскируют банальные рейдерские захваты. Да и работоспособность Лашкевича поражает - он одновременно занимает должности генеральных директоров «Управляющей компании РФП групп», «Амурского пароходства» и «Торгового порта «Благовещенск».

В стиле «нулевых»

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность компании, есть несколько вариантов. Например, вложить средства в производство и путем улучшения менеджмента снизить долги. Но есть вариант проще - рейдерский захват дополнительного лесного фонда и действующих деревоперерабатывающих производств без вложения средств. Способы этого добиться опробированы в девяностых и нулевых годах - лишить конкурентов сырьевой базы и довести их до банкротства, используя связи в органах власти. Этим искусством Лашкевич владеет в совершенстве.

«РФП групп» предпринимает усилия по увеличению размера своего лесного фонда, участвуя в различных аукционах. Но делает это своеобразно. Так, планам «эффективного менеджера» помешал деревообрабатывающий завод в поселке Березовый Солнечного района. В случае приобретения дополнительного лесного фонда завод имел бы собственное сырье. Это не входило в планы Лашкевича. При встрече с представителем «БМ групп» Константином Безносюком, а позже с представителями правительства Хабаровского края Лашкевич прямо заявлял, что заблокирует работу этого завода путем захвата лесфонда, удобного для этого завода. Это вызвало бурное возмущение 400 рабочих завода, который является градообразующим для поселка. Но «авторитетного бизнесмена» негодование каких-то там рабочих совершенно не трогает. Уже 6 мая текущего года группа принимала участие в аукционе на лесные участки в Тугуро-Чумиканском районе. Для неё этот участок приобретать экономически нецелесообразно, так как плечо вывозки с него до производства в городе Амурске составляет 600 км, да ещё и через не бесплатную переправу «Полиметалла». Главное, не дать березовскому заводу приобрести этот участок. Группа предполагала, что предприятия их конкурентов будут участвовать в аукционе и довели цену примерно до 1 млрд. рублей. «РФП групп» (участвовал от неё «Дальлеспром») торговалась до суммы, совершенно нереальной для таких сделок. Повышая ставки, «Дальлеспром» вгонял участников аукциона в абсурдную ситуацию, по принципу «да не доставайся ты никому». Однако конкуренты в аукционе не участвовали, о чем по условиям аукциона в «РФП групп» не могли знать. Не удивительно, что уже на 3 рабочий день после аукциона была подана жалоба в ФАС по Хабаровскому краю об отмене его по причине того, что в документах не было указано наличие обременения на эти лесные участки. Взять эту информацию из открытых источников невозможно, договор на геолого-разведывательные работы не подлежит регистрации в Росреестре и эта информация не публичная. Но у Лашкевича есть связи. По всей видимости, загоняя цену аукциона под облака, группа ничем не рисковал - они заранее знали, что результаты аукциона будут аннулированы.

На следующий день в аукционе на лесные участки участвует компания «Леспромстрой», формально не имеющая к «РФП групп» никакого отношения, но зарегистрированная почему-то по адресу группы в городе Хабаровске – на улице Пушкина, дом 23-а, и, кстати, тоже находящаяся «в долгах, как в шелках». Участвуя в аукционе, «Леспромстрой» так же усердно завышал цену на лесфонд. В итоге в аукционе выиграла другая компания, которая обеспечила свой деревоперерабатывающий завод сырьем. Вот только достался ей лес на короткое время и по заоблачной цене. Разумеется, это скажется на конечной цене продукции завода и ударит по кошелькам потребителей. Но эти проблемы Лашкевича сотоварищи совершенно не волнуют.

Но все это доставляет много хлопот. Есть способы попроще. В нулевые было модно отжимать бизнес с помощью привлечения к этому силовых структур. Лашкевич, видимо, решил воспользоваться этим опытом. Он принялся писать заявления в правоохранительные органы. И не только в полицию или прокуратуру, а даже в Федеральную службу безопасности. Особенностью этих заявлений была какая-то детская наивность. В них не указывались конкретные деяния, которые силовикам надо расследовать, а пустые кляузы типа «полагаем, что руководством указанных компаний могли быть совершены преступные действия, предусмотренные статьями 159 и 196 УК РФ». Мол, мы просигналили, а вы ищите, роете землю, товарищи сыщики. Заставьте конкурентов нервничать, заблокируйте им работу. А мы под шумок отожмем их бизнес, когда они устанут.

В результате эффективного руководства Лашкевича лихорадит не только вверенный ему холдинг, который он во всеуслышание обещал «оптимизировать, сократив персонал», а то и вовсе обанкротить, но и всю лесную отрасль края. Полпред Юрий Трутнев ещё в феврале предупреждал, что, по его оценкам, если в 2022 году действительно будет прекращён экспорт круглого леса, без работы останутся около 34 тыс. человек. Если добавить сюда членов их семей, то количество потенциально протестного электората возрастает в несколько раз. И округ этой бочки с бензином бегает Лашкевич с горящим факелом.

Нужна ли такая бочка с порохом на заднем дворе действующему губернатору Дегтяреву накануне выборов? Если нет, то пора бы и «власть употребить».

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