Источник подтвердил RT, что обыски в квартире Баданина связаны с делом о клевете

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29 июня 2021, 13:40 Источник: RT

полиция, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что во время обысков в квартире у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина изъяли компьютеры и другую офисную технику. Журналист подозревается в клевете на членов семьи бизнесмена Ильи Трабера.

Собеседник отметил, что обыски связаны с уголовным делом о клевете, возбуждённым в 2017 году в Санкт-Петербурге по заявлению членов семьи бизнесмена Ильи Трабера. Тогда Баданин проходил по делу как свидетель, сейчас его статус изменен.

Причиной иска стал документальный фильм телеканала «Дождь» под названием «Питерские. Отец и сын». В нем рассказывалось о семье бизнесмена, который якобы приближен к президенту. Баданин являлся сотрудников телеканала и принимал участие в подготовке сюжета, передает RT.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах главного редактора издания «Проект» Романа Баданина и журналистки Марии Жолобовой.

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