В квартирах главреда издания «Проект» Баданина и журналистки Жолобовой проходят обыски

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29 июня 2021, 10:53 Источник: РИА Новости

полиция, фото: pixabay.com

Во вторник, 29 июня, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах главного редактора издания «Проект» Романа Баданина и журналистки Марии Жолобовой.

Адвокат Баданина Анна Богатырева сообщила, что в квартире находится участковый района Северное Чертаново, которому она рассказала о совершении преступления, незаконном удержании и обыске. По ее словам, охранник не пускает ее в дом, где проживает главред издания, поскольку в жилом комплексе действует пропускной режим, а на нее якобы «нет заявки». Она добавила, что на пост охраны звонила супруга Баданина, просила пропустить, но сотрудник положил трубку и сказал, что «связь прервалась».

При этом адвокат журналистки издания «Проект» адвокат Василий Кушнир уточнил, что уже находится в квартире Жолобовой, но причина обыска ему пока неизвестна.

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