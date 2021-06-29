В России выявили более 20,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
29 июня 2021, 11:47
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 493 557 человек. Темп прироста по стране составляет 0,38%.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2523 (12,2%) без клинических проявлений … выписано по выздоровлении 14 697 человек», - пояснили в ведомстве во вторник, 29 июня.
Отмечается, что за последние 24 часа выявлено максимальное количество смертей от коронавируса за пандемию – 652.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6209, в Московской области – 2453 и в Санкт-Петербурге – 1374.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.