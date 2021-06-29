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В России выявили более 20,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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В России выявили более 20,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
служба дезинфекции, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 493 557 человек. Темп прироста по стране составляет 0,38%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2523 (12,2%) без клинических проявлений … выписано по выздоровлении 14 697 человек», - пояснили в ведомстве во вторник, 29 июня.

Отмечается, что за последние 24 часа выявлено максимальное количество смертей от коронавируса за пандемию – 652.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6209, в Московской области – 2453 и в Санкт-Петербурге – 1374.

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