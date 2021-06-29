«Вектор» сообщил о применении «ЭпиВакКороны» в виде шприц-доз

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29 июня 2021, 11:08

медик, фото: pixels.com

ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что вакцина против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» теперь доступна в шприц-дозах.

«Наряду с привычным форматом - в ампулах - вакцина "ЭпиВакКорона" теперь доступна в виде шприц-доз», - пояснили в организации, отметив, что изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня.

Разработчики объяснили, что шприц-доза - это готовое к использованию медицинское изделие, которое делает процесс вакцинации максимально удобным как для пациента, так и для медика. Кроме того, она проста в использовании и предъявляет минимальные требования к медицинским сотрудникам. Это делает ее удобной для применения не только в городах, но и в удаленных населенных пунктах, добавили в организации. В центре уточнили, что в случае шприц-дозы не нужно набирать препарат в шприц. Это полностью исключает вероятность ошибки и позволяет ускорить процедуру, считают в «Векторе».

Ранее сообщалось, что «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

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